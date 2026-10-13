Ghaziabad News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवती से मिलने पहुंचे युवक की लोगों ने कर दी धुनाई, वीडियो वायरल

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जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से युवक की दोस्ती हुई थी और वह उससे मिलने आया था। दोनों पहले एक होटल पहुंचे, लेकिन पहचान पत्र देखने के बाद होटल प्रबंधन ने कमरा देने से मना कर दिया। इसके बाद वह युवती को दूसरे होटल ले जाने लगा। आरोप है कि इस दौरान युवती ने वहां मौजूद लोगों से मदद मांगी। इसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। विज्ञापन



हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय संयोजक गौरव सिसोदिया ने बताया कि युवक गजरौला से हिंदू युवती से मिलने आया था। उन्होंने इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर आरोप लगाए हैं। एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि पूर्व से परिचित एक युवक और युवती होटल में मिलने गए थे, जहां कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए युवक के साथ मारपीट की। इस मामले में दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो के आधार पर सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से युवक की दोस्ती हुई थी और वह उससे मिलने आया था। दोनों पहले एक होटल पहुंचे, लेकिन पहचान पत्र देखने के बाद होटल प्रबंधन ने कमरा देने से मना कर दिया। इसके बाद वह युवती को दूसरे होटल ले जाने लगा। आरोप है कि इस दौरान युवती ने वहां मौजूद लोगों से मदद मांगी। इसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया।हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय संयोजक गौरव सिसोदिया ने बताया कि युवक गजरौला से हिंदू युवती से मिलने आया था। उन्होंने इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर आरोप लगाए हैं। एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि पूर्व से परिचित एक युवक और युवती होटल में मिलने गए थे, जहां कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए युवक के साथ मारपीट की। इस मामले में दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो के आधार पर सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद। थाना कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड स्थित एक होटल के बाहर सोमवार सुबह एक युवती से मिलने पहुंचे दूसरे धर्म के एक युवक की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्टाग्राम के जरिये युवती से दोस्ती होने के बाद जब युवक उससे मिलने पहुंचा, तो होटल के बाहर विवाद हो गया। मारपीट के दौरान आसपास भारी भीड़ एकत्र हो गई, जिससे मार्ग पर जाम जैसे हालात पैदा हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।