गाजियाबाद: मंडोला के जंगल में हार्डवेयर कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या, कल शाम से लापता थे विनोद गुप्ता

ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के मंडोला स्थित जंगल में सोमवार सुबह हार्डवेयर कारोबारी का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। कारोबारी के शरीर पर चाकू से कई वार के निशान मिले हैं। आशंका है कि हमलावरों ने उनकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया।

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मृतक की पहचान 42 वर्षीय विनोद गुप्ता पुत्र भोला गुप्ता के रूप में हुई है। वह पुश्ता चौकी के पास हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। परिजनों के मुताबिक, विनोद रविवार शाम से लापता थे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे जंगल में भैंस चराने गए एक व्यक्ति ने शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी।जानकारी मिलते ही एसीपी लोनी राम किशन और ट्रोनिका सिटी थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसीपी ने बताया कि हत्या के कारणों और आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।