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गाजियाबाद में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका; वीडियो

Mon, 12 Oct 2026 07:22 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Published by: विकास कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 07:22 PM IST
सार

इस दुर्घटना में मलबे के नीचे तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। हादसे के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

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साहिबाबाद में हुआ बड़ा हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

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तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका
प्रारंभिक सूचना के अनुसार, इस दुर्घटना में मलबे के नीचे तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। हादसे के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल, मलबे में दबे लोगों की सटीक स्थिति और उनके रेस्क्यू को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।

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