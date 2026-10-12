गाजियाबाद में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका; वीडियो

तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका

प्रारंभिक सूचना के अनुसार, इस दुर्घटना में मलबे के नीचे तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। हादसे के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल, मलबे में दबे लोगों की सटीक स्थिति और उनके रेस्क्यू को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।