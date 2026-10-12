गाजियाबाद में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका; वीडियो
इस दुर्घटना में मलबे के नीचे तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। हादसे के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका
प्रारंभिक सूचना के अनुसार, इस दुर्घटना में मलबे के नीचे तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। हादसे के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल, मलबे में दबे लोगों की सटीक स्थिति और उनके रेस्क्यू को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।
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