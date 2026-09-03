Ghaziabad News: चार सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट

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प्रशासन ने सलाह दी है कि भारी बारिश और वज्रपात के दौरान बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। पुराने और जर्जर भवनों व कच्ची दीवारों से दूरी बनाए रखें। बिजली के खंभों और तारों के आसपास खड़े न हों। वज्रपात के दौरान धातु की डंडी वाले छाते का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। विज्ञापन

आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने के लिए कहा गया है। बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन के मुताबिक येलो अलर्ट के दौरान आपदा प्रबंधन टीम को भी सक्रिय रखा जाएगा। प्रशासन ने सलाह दी है कि भारी बारिश और वज्रपात के दौरान बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। पुराने और जर्जर भवनों व कच्ची दीवारों से दूरी बनाए रखें। बिजली के खंभों और तारों के आसपास खड़े न हों। वज्रपात के दौरान धातु की डंडी वाले छाते का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने के लिए कहा गया है। बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन के मुताबिक येलो अलर्ट के दौरान आपदा प्रबंधन टीम को भी सक्रिय रखा जाएगा।

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गाजियाबाद। जिले में अगले दो दिन मौसम बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चार सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है। अपर जिलाधिकारी वित्त अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है।