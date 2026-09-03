फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Yellow alert for heavy rain until September 4.

Ghaziabad News: चार सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट

Thu, 03 Sep 2026 01:57 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Yellow alert for heavy rain until September 4.
गाजियाबाद। जिले में अगले दो दिन मौसम बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चार सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है। अपर जिलाधिकारी वित्त अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है।
विज्ञापन

प्रशासन ने सलाह दी है कि भारी बारिश और वज्रपात के दौरान बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। पुराने और जर्जर भवनों व कच्ची दीवारों से दूरी बनाए रखें। बिजली के खंभों और तारों के आसपास खड़े न हों। वज्रपात के दौरान धातु की डंडी वाले छाते का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन

आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने के लिए कहा गया है। बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन के मुताबिक येलो अलर्ट के दौरान आपदा प्रबंधन टीम को भी सक्रिय रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed