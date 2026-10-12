Ghaziabad News: टीएचए में पानी का संकट, बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हुए लोग

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डासना स्थित नहर के गेट से एक पुर्जा चोरी होने के कारण पिछले दो दिनों से प्रताप स्थित गंगाजल प्लांट तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका असर टीएचए के विभिन्न इलाकों की जलापूर्ति पर पड़ा। वहीं, कुछ स्थानों पर नलकूप नहीं चलने से भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका।इंदिरापुरम के नीति खंड-1 निवासी सौरभ शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम पानी नहीं मिलने के कारण खाना बनाने में देरी हुई। पीने और खाना बनाने के लिए बाजार से पानी खरीदना पड़ा। नगर निगम में शिकायत करने पर गंगाजल प्लांट बंद होने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि यदि नलकूप सही तरीके से चलते तो वैकल्पिक व्यवस्था से लोगों को राहत मिल सकती थी। वसुंधरा सेक्टर-5 निवासी सोहन सिंह ने बताया कि शनिवार शाम से ही घर में पानी नहीं आया। रविवार सुबह और शाम भी आपूर्ति नहीं होने से घरेलू काम प्रभावित हुए। नवरात्र के पहले दिन स्नान और भोजन तैयार करने के लिए भी बाजार से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ा। इससे अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। मामले में अवर अभियंता सोमेंद्र तोमर ने बताया कि पेयजल आपूर्ति की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में नलकूप नहीं चलने के कारण समस्या आई है।