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Ghaziabad News: रेस्टोरेंट में वेटर ने मैनेजर को लात-घूंसों से पीटा, मामला दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 12:44 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:44 AM IST
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Waiter beats up manager with kicks and punches at restaurant; case registered.
गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित ऑर्बिट प्लाजा मॉल के सरदारी रेस्टोरेंट में एक वेटर ने मैनेजर पर हमला किया। बीते 5 अक्तूबर की दोपहर करीब 12:30 बजे वेटर दीपक ने मैनेजर फेनी शंकर दास को लात-घूसों से पीटा। यह घटना काम की किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पीड़ित फेनी शंकर दास को गंभीर चोटें आईं। आरोपी दीपक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। मैनेजर के दामाद मैल्विन ईथन मैक्काल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि आरोपी वेटर दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा बीएनएस की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
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