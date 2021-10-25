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गाजियाबाद। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए अंतिम परीक्षा केंद्र सूची 27 नवंबर को जारी की जाएगी। दूसरी चरण की आपत्ति प्रक्रिया के दौरान जिले में तीन प्रत्यावेदन मिले थे। विभाग इनका निस्तारण कर अंतिम सूची जारी करने की तैयारी में जुटा है। जिला विद्यालय निरीक्षक बुद्धप्रिय सिंह ने बताया कि प्राप्त तीन आपत्तियों में दो परीक्षा केंद्रों के बीच की दूरी को लेकर थीं, जबकि एक शिकायत दिव्यांग परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र की दूरी के संबंध में मिली थी। तीनों मामलों का निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। यूपी बोर्ड ने 16 नवंबर को संशोधित प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की थी। इसके बाद परीक्षार्थियों, अभिभावकों और विद्यालयों से 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे गए थे। निर्धारित मानक से अधिक दूरी और केंद्र की क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन समेत अन्य बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था।