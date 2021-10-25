Ghaziabad News: दंपती की कार से दो लैपटॉप और दस्तावेज चोरी, जांच शुरू

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आरुष ने पुलिस को बताया कि उनका और उनकी पत्नी कनिका श्रीवास्तव का लैपटॉप चोरी हुआ है। चोरों ने लैपटॉप के अलावा नकदी, क्रेडिट कार्ड, पहचान पत्र और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी चुराए हैं। आरुष का लैपटॉप उन्हें उनके ग्राहक ने दिया था। कनिका का लैपटॉप उनकी कंपनी द्वारा जारी किया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। संवाद