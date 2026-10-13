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Ghaziabad News: सड़क हादसों में दो की मौत, रोडवेज बस चालक फरार

Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
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Two killed in road accidents; roadways bus driver absconding
मुरादनगर (गाजियाबाद)। अलग-अलग सड़क हादसों में सोमवार को दो लोगों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। इन घटनाओं में एक रोडवेज बस चालक फरार हो गया, जबकि एक ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया है।
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पहला हादसा दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गंगनहर सिबली कट के पास हुआ। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे यह घटना हुई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल निवासी 50 वर्षीय राधे सड़क पार कर रहे थे। तभी गाजियाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में राधे को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।
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दूसरा हादसा और पुलिस कार्रवाई
दूसरा हादसा पाइप लाइन मार्ग पर शाहपुर कट के पास सोमवार दोपहर करीब बारह बजे हुआ। संभल निवासी 40 वर्षीय सोनू मजदूरी करते थे और सड़क पार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस दोनों मामलों में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है।
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