Ghaziabad News: मौसम के दो रंग...दिन में गर्मी, सुबह-शाम ठंड

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शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री गिर गया। इससे सुबह और दोपहर के मौसम में स्पष्ट अंतर नजर आया।मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार, बारिश के बाद बादल और नमी के कारण तापमान में गिरावट आती है। बारिश रुकने के बाद धूप निकलने पर दिन का तापमान फिर बढ़ने लगता है। आने वाले दिनों में सुबह और रात में हल्की ठंडक के साथ दोपहर में गर्मी का असर बने रहने के आसार हैं।आज छाए रह सकते हैं बादल, बारिश की भी संभावनामौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछार होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 22 डिग्री के आसपास रह सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। 29 और 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। एक अक्तूबर को भी दिन का पारा 33 डिग्री के आसपास रह सकता है। दो और तीन अक्तूबर को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। इस दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है।