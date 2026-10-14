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Ghaziabad News: कंपनी का सामान चोरी करते दो आरोपी पकड़े, साथी भागा

Wed, 14 Oct 2026 01:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:51 AM IST
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Two accused caught stealing company goods; accomplice fled.
गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड के औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी से सामान चोरी करते हुए दो आरोपियों को पकड़ा गया। आरोप है कि ईकार्ट लॉजिस्टिक्स के तीन कर्मचारियों ने बिल से अतिरिक्त माल चुराया। कंपनी प्रतिनिधियों ने दो को पकड़ा, जबकि उनका एक साथी भाग गया।
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विनीत गोस्वामी ने कविनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी कविनगर अभय डागा ने यह जानकारी दी। विनीत गोस्वामी की कंपनी एसएनडी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड बच्चों के उत्पाद बनाती और ऑनलाइन बिक्री करती है। कंपनी को जानकारी मिली थी कि उसके उत्पाद बाजार में वास्तविक कीमत से कम दाम पर बेचे जा रहे हैं। इसके बाद कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू की। 11 अक्तूबर को ईकार्ट लॉजिस्टिक्स के कर्मचारी विक्की, गौरव और विकास माल लेने पहुंचे थे। उन्हें एक लाख रुपये का माल लालकुआं स्थित ईकार्ट गोदाम पहुंचाना था।
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वाहन में बिल से अधिक माल लोड किया गया था। माल गोदाम नहीं पहुंचने पर विनीत गोस्वामी, दिलीप कुमार और गौरव त्यागी ने तलाश शुरू की। उन्हें मुखर्जी पार्क के पास पिकअप से सामान दूसरे ऑटो में उतारते कर्मचारी दिखे। मौके से विक्की भाग गया पर गौरव कुमार निवासी हापुड़ और विकास गोस्वामी निवासी बम्हैटा, गाजियाबाद को सामान सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 12 अक्तूबर को शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ है।
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