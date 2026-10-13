गाजियाबाद: डीएमई फ्लाईओवर के पास ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत, शव मोर्चरी में रखवाया; पहचान में जुटी पुलिस

थाना मसूरी क्षेत्रांतर्गत दिल्ली-मेरठ फ्लाईओवर के पास एक दुखद घटना सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस को 13 अक्तूबर को सुबह करीब 9 बजे इस हादसे की सूचना प्राप्त हुई।

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सूचना मिलते ही थाना मसूरी का पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। यह घटना दिल्ली-मेरठ फ्लाईओवर के पास रेलवे लाइन के किनारे हुई। विशेष रूप से, यह आकाश नगर गार्डेन एन्क्लेव के क्षेत्र में घटित हुई।मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर मौजूद आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद युवक की पहचान नहीं हो सकी। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने इस मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की हैं।पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव का पंचायतनामा भरा। यह कानूनी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद शव को हिंडन मोर्चरी में रखवा दिया गया। शव को अगले 72 घंटों के लिए मोर्चरी में रखा जाएगा, ताकि उसकी पहचान हो सके।घटनास्थल डीएमई फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर था। पुलिस को सुबह 9 बजे सूचना मिली थी। पुलिस दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है।