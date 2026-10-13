50 हजार बोतलें, कीमत 85.80 लाख: हिमाचल से बिहार क्यों भेजे जा रहे इतने कोडीनयुक्त सीरप? दारू की जगह पी रहे दवा

तस्करी का नेटवर्क और मुनाफा

पुलिस के अनुसार, भोला और संध्या ट्रांसपोर्ट कंपनी बिहार से हैं। जेवरन कंपनी दो साल से सिर्फ बिहार में सीरप बेच रही है, संध्या ट्रांसपोर्ट भी केवल कोडीनयुक्त सीरप का परिवहन करती है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि ये फर्जी कंपनियां सिर्फ सीरप की तस्करी के लिए बनाई गई हैं। तस्करी वाली सीरप नशे में इस्तेमाल होती है, जो एमआरपी से दो-तीन गुना और बांग्लादेश में पांच गुना दाम पर बिकती है।