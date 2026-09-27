Ghaziabad News: बंदरों के झुंड ने किया हमला, आंख के पास आए 11 टांके

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रविंद्र त्यागी ने बताया कि उनका बेटा आरडीसी सेक्टर-एक स्थित विशेष बच्चों के स्कूल उड़ान केयर में पढ़ता है। शुक्रवार सुबह करीब सवा नौ बजे वह बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। तभी कक्षा से कुछ दूरी पर चार-पांच बंदरों ने उनको काटकर घायल कर दिया। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल उन्हें संजयनगर स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी बाईं आंख के पास 11 टांके लगाए गए।रविंद्र का कहना है कि उनकी सोसायटी में भी बंदरों और लावारिस कुत्तों की भरमार है। शुक्रवार को सोसायटी परिसर में भी कुछ बंदरों ने उन पर झपटने का प्रयास किया। उनका आरोप है कि बंदरों और कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। इनके हमलों से आए दिन निवासी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने नगर निगम और वन विभाग से बंदरों और लावारिस कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।