हरियाणा में बड़ा हादसा: गणेश विसर्जन के दौरान नहर में डूबे तीन युवक, एक को बचाने के चक्कर में दो दोस्त कूदे

एक यूपी, दूसरी बिहार तो तीसरा था मध्य प्रदेश का

पुलिस के अनुसार हादसा शुक्रवार शाम करीब 6:20 बजे हुआ। मध्य प्रदेश निवासी अजय (24) गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए नहर में उतरा था। इसी दौरान वह पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए शिवकांत (21), निवासी उत्तर प्रदेश और नीतेश (25), निवासी बिहार भी नहर में कूद गए। देखते ही देखते तीनों पानी में समा गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना आसौदा पुलिस मौके पर पहुंची। थाना एसएचओ जयभगवान भी मौके पर मौजूद रहे। आसपास के लोगों ने नहर में उतरकर युवकों की तलाश शुरू की। करीब पौने आठ बजे अजय का शव बरामद कर लिया गया। इसके बाद भी शिवकांत और नीतेश की तलाश जारी। पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दी।