Ghaziabad News: अवैध रूप से संचालित तीन क्लीनिक और दो पैथोलॉजी लैब सील

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. किशोर आहूजा ने बताया कि हरोड़ा मोड पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराए बगैर ही चल रहे तीन क्लिनिक आदर्श हेल्थ केयर सेंटर, हमदर्द हेल्थ केयर सेंटर और केयर नर्सिंग होम को सील किया गया है। नोडल अधिकारी डॉ. दिनेश भारती ने बताया कि इन क्लीनिक के संचालक पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं दिखा सके।इसके अलावा एसीएमओ डॉ. नवीन रोहल ने पिलखुवा में त्रिक्षा पैथोलॉजी लैब, जेनेक्सा पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है। इन लैबों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था।