Ghaziabad News: दो नए मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, संख्या हुई 44

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जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की ओर से चिकित्सकों को स्वाइन फ्लू की पहचान, उपचार और बचाव को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और लोगों को बीमारी से बचाव के लिए जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेज बुखार, तीन दिन से अधिक समय तक खांसी, अत्यधिक थकान और शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न करें और तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और बीमारी के लक्षण होने पर दूसरों के संपर्क में आने से बचने की अपील की है। विभाग की नजर नए मामलों पर बनी हुई है।