गाजियाबाद: बेटी से अश्लील हरकत का आरोप, हाजी सलमान समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में बेटी के साथ घर लौट रही महिला को कार में जबरन बैठाकर जंगल की ओर ले जाने और उसकी 11 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। महिला ने हाजी सलमान और उसके दो साथियों पर आरोप लगाते हुए बॉर्डर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मां बेटी जन्माष्टमी के दौरान घर की तरफ जा रही थी।

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महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तीन सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ गुरुद्वारे के पास से अपने घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में सफेद रंग की कार में सवार तीन लोगों ने उन्हें रोककर घर छोड़ने की बात कही। मना करने पर आरोपियों ने दोनों को जबरन कार में खींच लिया और जंगल की ओर ले गए।महिला का आरोप है कि कार में हाजी सलमान ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ गंभीर अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपितों ने मां-बेटी के साथ मारपीट की। तसलीम पर महिला से छेड़छाड़ और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता के मुताबिक, डर के कारण उसने तत्काल शिकायत नहीं की। बाद में समाचारों के माध्यम से हाजी सलमान के जेल जाने की जानकारी मिलने पर उसने पुलिस से शिकायत की। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।