फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Speeding truck runs over youth; he dies.

Ghaziabad News: तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, मौत

Tue, 13 Oct 2026 02:32 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Speeding truck runs over youth; he dies.

विज्ञापन

साहिबाबाद। टीलामोड़ थानाक्षेत्र में शनिवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक घटना के बाद मौके से भाग गया। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है।

दिल्ली हर्ष विहार निवासी विकास गुप्ता (21) शनिवार रात करीब नौ बजे काम से अपने घर लौट रहे थे। जब वह वजीराबाद रोड पर मामू बैंक्वेट हाल के सामने पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विकास समेत ट्रक के नीचे आ गए और पहिए से उनका सिर कुचल गया। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई टप्पू गुप्ता ने पुलिस में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को ट्रक का नंबर दिया है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर आरोपी चालक की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed