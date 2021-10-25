Ghaziabad News: चोरी की बाइक से झपटमारी, दो आरोपी गिरफ्तार

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गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने झपटमारी और वाहन चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की एक बाइक और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान शिवकुमार और शिवम के रूप में हुई है। वे चोरी की बाइक का इस्तेमाल झपटमारी की घटनाओं में करते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। प्रिया श्रीपाल ने बताया कि आरोपियों ने दो माह पहले विजयनगर क्षेत्र से बाइक चोरी की थी। वे चेन और मोबाइल झपटमारी जैसी वारदात को अंजाम देते थे। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में छह रिपोर्ट दर्ज हैं। पुलिस उनके सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।