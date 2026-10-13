Ghaziabad News: दो माह से सफाई व्यवस्था बदहाल, पार्षद ने दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

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साहिबाबाद। मोहन नगर जोन के वार्ड-28 राजीव कॉलोनी में सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दो महीने से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग कर रहे पार्षद सुधीर कुमार ने नगर निगम अधिकारियों पर शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सुपरवाइजर को वार्ड से नहीं हटाया और सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।पार्षद सुधीर कुमार के अनुसार, वार्ड की सफाई व्यवस्था को लेकर लिखित और आईजीआरएस पोर्टल से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरेप लगाया कि सुपरवाइजर के स्थानांतरण होने के बाद भी उसे वार्ड से नहीं हटाया गया है। पार्षद ने सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति नहीं होने और उपस्थिति रजिस्टर दिखाने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों की नियमित निगरानी नहीं होने से वार्ड में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि हर इलाके में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। यदि कहीं शिकायत है तो उसे दूर किया जाएगा।