Ghaziabad News: डिवाइडर से टकराकर पलटी रोडवेज बस, 23 यात्री घायल

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पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 7:15 बजे उत्तराखंड परिवहन निगम की रुड़की डिपो की बस दिल्ली आईएसबीटी से रुड़की के लिए रवाना हुई थी। बस में चालक दीपक कुमार और परिचालक कुलदीप कुमार समेत करीब 35 सवारियां थीं। सुबह करीब 9:15 बजे बस मुरादनगर में गंगनहर पुल पार करने के बाद पिलर नंबर 969 के पास पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने आगे चल रही बाइक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, तभी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई।बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।एसीपी मोदीनगर सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि हादसे में 23 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।ये हुए घायल मुजफ्फरनगर, रुड़की, बिजनौर, दिल्लीहादसे में रहमान, रिहान, मुबारक, अकरम, जुबैर, इकबाल, मुस्लिम, कासिम और सुहैल निवासी बुलंदशहर, मंजीत निवासी मुजफ्फरनगर, नीशू सिंह और हिम्मत सिंह निवासी रुड़की, सत्यप्रसाद निवासी टिहरी गढ़वाल, अंशु निवासी बिजनौर, प्रमोद निवासी बेगमाबाद, ललित कुमार निवासी नेपाल, संजय शर्मा निवासी दिल्ली, मोहित पाल, अमित सिंह निवासी रुड़की, परवेज आलम निवासी सीमापुरी दिल्ली, कौशल देवी और रेनू निवासी दिल्ली घायल हुए हैं। चालक-परिचालक को भी चोटें आई हैं। बुलंदशहर निवासी यात्री तब्लीगी जमात में शामिल होने जा रहे थे।एक घंटे तक जामबस पलटने से दिल्ली-मेरठ मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन मंगाकर सुबह करीब 10 बजे बस को सड़क से हटवाया, तब जाकर यातायात सामान्य हुआ।थम गई थीं सांसेंघायल यात्रियों ने बताया कि हादसा इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका नहीं मिला। बस पलटते ही सभी एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। सीटें तक उखड़ गईं। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने दौड़कर मदद की और पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद यात्री सहमे हुए थे।