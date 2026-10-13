Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में अलग-अलग जगह सात घंटे बिजली गुल

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इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी रविकुमार ने बताया कि रविवार शाम करीब छह बजे ही बिजली का आना-जाना शुरू हो गया। करीब आठ बजे तक आपूर्ति बाधित रही। सोमवार सुबह पांच बजे से फिर बिजली चली गई और सुबह 11 बजे आपूर्ति सामान्य हुई। इस वजह से लोग पानी नहीं भर सके। वहीं, इंदिरापुरम, वसुंधरा, शालीमार गार्डन और भोपुरा में बारिश की वजह से सोमवार सुबह करीब दो-दो घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। ऊर्जा निगम इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के एसडीओ बृजमोहन दुबे ने बताया कि लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली आपूर्ति कुछ इलाकों की बाधित हुई थी। मरम्मत कार्य पूरा कर आपूर्ति सामान्य करा दी गई है।साहिबाबाद। वसुंधरा के कई सेक्टरों में मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं को कटौती का सामना करना पड़ेगा। बिजली निगम तकनीकी-11, केवी और एलटी नेटवर्क साहिबाबाद की ओर से बिजली फीडरों के मेंटेनेंस का कार्य कराया जाएगा। सेक्टर-दो सी वसुंधरा में सुबह 9 से 11 बजे तक, सेक्टर-10 वसुंधरा के फीडर नंबर दो, सेक्टर दो ए वसुंधरा में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान सेक्टर आठ के फीडर नंबर तीन पर काम होगा। सेक्टर एक वसुंधरा में दोपहर एक से तीन बजे तक एमिटी फीडर और सेक्टर तीन वसुंधरा के रेल विहार क्षेत्र में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक मेंटेनेंस कार्य प्रस्तावित है। वहीं, अधिशासी अभियंता अजय यादव ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर अपील की है कि वे कटौती को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।