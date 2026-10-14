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Ghaziabad News: पुलिस ने स्कूलों में छात्राओं को पढ़ाया सुरक्षा का पाठ

Wed, 14 Oct 2026 02:01 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:01 AM IST
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Police taught female students a lesson in safety at schools.
लोनी। स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बेझिझक आवाज उठाने के लिए पुलिस ने मंगलवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, पुलिस हेल्पलाइन और शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। एसीपी अमरदीप मौर्य ने बताया कि इंद्रापुरी स्थित बीआरएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डीएलएफ स्थित ग्लोबल नवजीवन सेकेंडरी स्कूल समेत अन्य विद्यालयों में कार्यक्रम हुए। स्कूलों में छात्राओं की शिकायत के लिए पेटिकाएं लगवाई गईं। इस दौरान कक्षा आठ के छात्र आयुष गौड़ को साइंस ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। एसीपी लोनी रामकिशन ने लोनी इंटर कॉलेज में छात्राओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी।
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