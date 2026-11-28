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एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के बिसरख स्थित गौर सौंदर्यम सोसायटी निवासी अनुराग कुमार के मुताबिक 26 नवंबर की शाम करीब सवा छह बजे वह गाजियाबाद से अपने घर लौट रहे थे। ताज हाईवे की ओर जाने के लिए वह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरकर सर्विस रोड पर आ गए, जहां वाहनों का जाम लगा हुआ था। इसी दौरान ताज हाईवे कट से ठीक पहले दो युवक उनकी कार के पास आए और एक तरफ की खिड़की खटखटाने लगे। जब अनुराग कुमार स्थिति देखने के लिए कार से नीचे उतरे, तभी दूसरी तरफ मौजूद युवक ने खुली खिड़की से हाथ डालकर अंदर रखा उनका करीब 65 हजार की कीमत का मोबाइल फोन निकाल लिया और भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसीपी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।