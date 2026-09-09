गाजियाबाद: चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के तीन शातिर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है।

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एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि थाना नन्दग्राम पुलिस की टीम हिंडन विहार कट के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके एक बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान पीयूष उर्फ बिटटू (30 वर्ष) निवासी गोविन्दपुरम, अमित उर्फ चीनू (22 वर्ष) निवासी संजयनगर और दीपक उर्फ विक्की (29 वर्ष) निवासी ग्राम गढ़ी के रूप में हुई है।पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि वे अपने महंगे शौक पूरे करने और आर्थिक लाभ कमाने के लिए गाजियाबाद के अलग-अलग सुनसान इलाकों से दोपहिया वाहन चोरी करते थे। बरामद मोटरसाइकिल भी चोरी की है, जिसकी नंबर प्लेट आरोपियों ने हटा दी थी ताकि पकड़े न जा सकें। नन्दग्राम थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेजने की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक इतिहास और साथियों का पता लगाने में जुटी है।