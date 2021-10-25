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साहिबाबाद नवीन फल सब्जी मंडी में भी इन दिनों इस तरह के फलों की मांग 30 से 40 प्रतिशत बढ़ने लगी हैं। फल विक्रेता जोन ने बताया कि साउथ अफ्रिका, चाइना समेत दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से स्ट्रॉबेरी समेत कई फल मंडी तक पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ विदेशी किस्मों के फल दूसरे राज्यों के थोक कारोबारियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शादी समारोहों में इनकी मांग बढ़ने से फल कारोबारियों को भी अच्छा कारोबार मिलने की उम्मीद है।शादियों में थीम के अनुसार सज रहे फलों के स्टॉलवेडिंग प्लानर शालिनी कुमार ने बताया कि शादियों में थीम के अनुसार फलों की अलग-अलग आकृतियों में सजावट, फलों से बने फूड आर्ट और रंग-बिरंगे फ्रूट काउंटर तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं स्टॉल में फलों की गुणवत्ता, रंग और उनकी आकर्षक प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया जाता है।इनसेटफल का नाम प्रमुख देश और स्थानअल्फांसो आम – 300 भारत (रत्नागिरी, देवगढ़), यूएईस्ट्रॉबेरी – 60 पैकेट अमेरिका, स्पेन, मिस्र, तुर्कीअनार – 200 अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, स्पेनसेब – 160, 200 अमेरिका, न्यूजीलैंड, पोलैंड, चीनआलूबुखारा – 200 दक्षिण अफ्रीका, चिली, स्पेन, अमेरिकाड्रैगन फ्रूट – 300 वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, चीननाशपाती – 250, 300 चीन, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंडमाल्टा – 160 दक्षिण अफ्रीकासफेद अंगूर – 160 दक्षिण अफ्रीका, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलियारेड अंगूर – 200 अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चिली, पेरूकीवी – 200, 250 न्यूजीलैंड, इटली, चिली, ग्रीसब्लूबेरी – 250 अमेरिका, कनाडा, पेरू, चिलीएवोकाडो – 80 पेरू, मैक्सिको, केन्या, दक्षिण अफ्रीकापर्सिमन (अमरफल)-280-450 जापानी फलनोट- यह सभी फलों के दाम पीस और किलो प्रतिकिलो में दिए गए हैं।