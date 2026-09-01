Ghaziabad News: इनकम टैक्स अधिकारी के घर चोरी, तड़के घुसा नकाबपोश युवक
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:10 AM IST
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कौशांबी (गाजियाबाद)। थाना क्षेत्र स्थित रत्नागिरी टावर में शनिवार तड़के दिल्ली में तैनात एक इनकम टैक्स अधिकारी के घर में चोरी हो गई। पीड़िता ने कौशांबी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, रत्नागिरी टावर कौशांबी निवासी भूमि श्रीवास्तव दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित कार्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर तैनात हैं। शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे उनके घर के डाइनिंग रूम से कुछ आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। लाइट जलाकर बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खोला तो डाइनिंग रूम में काले कपड़े पहने और बैग लिए एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने शोर मचाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्हें कांच टूटने की आवाज सुनाई दी।
कुछ देर बाद बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त-व्यस्त था। अलमारी खुली हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। शिकायत में बताया गया कि आरोपी भूमि श्रीवास्तव के नाम की ऑफिस स्टांप, एक काला बैकपैक और बोट कंपनी के ब्लैक ईयरबड्स ले गया है।
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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
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पुलिस के अनुसार, रत्नागिरी टावर कौशांबी निवासी भूमि श्रीवास्तव दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित कार्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर तैनात हैं। शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे उनके घर के डाइनिंग रूम से कुछ आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। लाइट जलाकर बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खोला तो डाइनिंग रूम में काले कपड़े पहने और बैग लिए एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने शोर मचाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्हें कांच टूटने की आवाज सुनाई दी।
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कुछ देर बाद बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त-व्यस्त था। अलमारी खुली हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। शिकायत में बताया गया कि आरोपी भूमि श्रीवास्तव के नाम की ऑफिस स्टांप, एक काला बैकपैक और बोट कंपनी के ब्लैक ईयरबड्स ले गया है।
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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।