Ghaziabad News: बाइक सवार को टक्कर, चालक फरार, युवक गंभीर घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:11 AM IST
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लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पंचलोक गांव के पास रविवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार सुरेश को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। अगरौला गांव निवासी सुरेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। परिजन ने बताया कि मंडोला गांव से घर लौटते समय दिल्ली-देहरादून हाईवे पर यह घटना हुई। टक्कर से सुरेश को कई जगह फ्रैक्चर आए हैं और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल सुरेश को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। लोनी के एसीपी राम किशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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