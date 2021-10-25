Ghaziabad News: बादलों की आवाजाही के बीच गर्मी बरकरार, दो दिन बारिश के आसार

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मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 14 और 15 अक्तूबर को एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद 16 और 17 अक्तूबर को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई। सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 50 प्रतिशत और शाम साढ़े पांच बजे 72 प्रतिशत दर्ज की गई।पूर्वानुमान के मुताबिक, 12 और 13 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 14 और 15 अक्तूबर को बारिश के बावजूद तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं।