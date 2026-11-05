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Ghaziabad News: पांच घंटे देरी से आई गोमती एक्सप्रेस

Thu, 05 Nov 2026 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:31 PM IST
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Gomti Express arrived five hours late.
खुर्जा जंक्शन। लखनऊ से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को पांच घंटे देरी से स्टेशन पर आई। इसके अलावा कटिहार से चलकर अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस दो घंटे, नई दिल्ली से चलकर लखनऊ जाने वाली गोमती एक्सप्रेस दो घंटे, सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस एक घंटा, बालूरघाट से चलकर बठिंडा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस एक घंटा, अलीपुरद्वार से चलकर पुरानी दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस एक घंटा, कोलकाता से चलकर कालका जाने वाली हावड़ा कालका मेल एक घंटा देरी से खुर्जा जंक्शन पर पहुंची।
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