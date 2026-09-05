Ghaziabad Ground Report: सोलर विलेज से नमो भारत तक, विकास के दावों की जमीनी हकीकत क्या? देखें रिपोर्ट

गाजियाबाद के घूमेश्वर महादेव मंदिर में विकास कार्यों के साथ श्रद्धालुओं की संख्या और आसपास की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है। मंदिर की स्थिति और यहां हुए विकास कार्यों को लेकर अमर उजाला की टीम ने मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों से बातचीत की।मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अखिलेश शर्मा ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में मंदिर में काफी विकास कार्य हुए हैं। मंदिर के विकास के लिए पहले 50 लाख रुपये और बाद में एक करोड़ रुपये की राशि मिली, जिसे विकास कार्यों में लगाया गया। इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। आसपास दुकानें खुली हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पहले की तुलना में अब मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में काफी रौनक देखने को मिलती है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पहले यहां की स्थिति ठीक नहीं थी। अब काफी बदलाव आया है। लोग आसानी से मंदिर पहुंचते हैं और आराम से पूजा-अर्चना कर पाते हैं।