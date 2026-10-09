गाजियाबाद: आदेश पर भी जीडीए ने नहीं किया ध्वस्तीकरण, कारोबारी ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने दिया आश्वासन

गाजियाबाद में नगर कोतवाली क्षेत्र की श्याम विहार कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर एक होटल संचालक ने अतिक्रमण कर रखा है। दो वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। आदेशों के बावजूद भी जीडीए ने कार्रवाई नहीं की।

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