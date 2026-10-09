गाजियाबाद: आदेश पर भी जीडीए ने नहीं किया ध्वस्तीकरण, कारोबारी ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने दिया आश्वासन
गाजियाबाद में नगर कोतवाली क्षेत्र की श्याम विहार कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर एक होटल संचालक ने अतिक्रमण कर रखा है। दो वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। आदेशों के बावजूद भी जीडीए ने कार्रवाई नहीं की।
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गाजियाबाद में नगर कोतवाली क्षेत्र की श्याम विहार कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर एक होटल संचालक ने अतिक्रमण कर रखा है। दो वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। आदेशों के बावजूद भी जीडीए ने कार्रवाई नहीं की।
इसके विरोध में श्याम नगर में रहने वाले मूलचंद गिरी ने शुक्रवार को आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने जीडीए की टीम मौके पर बुलाई और जल्द ही ध्वस्तीकरण कराने का आश्वासन देकर पीड़ित को शांत किया। हालांकि इस दौरान श्यामनगर के लोगों का भी पुलिस को विरोध झेलना पड़ा।
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