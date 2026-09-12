Ghaziabad News: फेसबुक पर दोस्ती कर 75 हजार ठगे, लौटाने के लिए बुलाकर की लूटपाट

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा की एयरलाइन सोसायटी निवासी अमन ने अदालत में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि खोड़ा के प्रेम विहार काॅलोनी के रहने वाले अंकित कुमार से उनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। कुछ समय बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। पीडि़त के अनुसार अंकित ने अलग-अलग बहाने से उससे 75 हजार रुपये लिए और जल्द लौटाने की बात कदी। आरोप है कि जब उसने अंकित पर रुपयों के लिए दबाव डाला तो उसने खोड़ा बुलाया और एक हफ्ते में रुपये लौटाने की बात कही। पीडि़त के अनुसार एक दिन वह अंकित के घर गया तो वहां मौजूद दो युवकों ने उसकी नई बुलेट बाइक और आईफोन लूट लिया। आरोपियों ने मोबाइल फोन से 40 हजार रुपये भी क्रिश नामक युवक के खाते में ट्रांसफर कराए। आरोप है कि उन्होंने इस मामले की पुलिस से शिकायत की, लेकिन उन्हें थाने से भागा दिया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।