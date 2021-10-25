Ghaziabad News: जलभराव तो कहीं सीवर उफने, व्यापारियों और निवासियों ने किया प्रदर्शन

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साहिबाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना ने बताया कि थोड़ी सी बारिश होते ही एसएम वर्ल्ड मॉल के आसपास जल भराव हो जाता है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश और नाले का गंदा पानी दुकानों में पहुंच जाता है। इससे उनका सामान खराब हो रहा है और लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यापार मंडल के महामंत्री शैंकी वोहरा ने बताया कि जलभराव के कारण ग्राहकों को भी परेशानी होती है और वह दुकानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन समस्याओं के कारण व्यापारी दुकानें बंद कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम और स्थानीय पार्षद राहुल शर्मा से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। व्यापारियों ने मांग की कि निगम अधिकारी मौके का निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराएं और समस्या का जड़ से निवारण किया जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।मोहन नगर स्थित पार्श्वनाथ पैराडाइज सोसायटी के निवासियों ने प्रदर्शन किया और एमएमएक्स मॉल प्रबंधन से सीवर व अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान की मांग की है। निवासी मिथिलेश गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2002 से मॉल के अंदर से जीटी रोड तक आवागमन हो रहा है। सोसाइटी की सीवर लाइन भी मॉल परिसर से गुजरती है और पंप के जरिए मुख्य सीवर लाइन से जुड़ी है। निवासियों ने ए/141 के पास इमरजेंसी एग्जिट को कम से कम पांच मीटर चौड़ा कर जीटी रोड तक पांच मीटर रास्ता देने की मांग की है। उन्होंने आपातकालीन द्वार के रास्ते को भी जस का तस रखने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन का समर्थन किया।