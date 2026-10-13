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Ghaziabad News: प्लेटफॉर्म नंबर तीन के एसी वेटिंग रूम में खुला फूड कोर्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत

Tue, 13 Oct 2026 02:24 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:24 AM IST
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Food court opens in the AC waiting room at Platform
गाजियाबाद। गाजियाबाद जंक्शन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर बने वातानुकूलित (एसी) कॉमन वेटिंग रूम में नया फूड कोर्ट शुरू कर दिया गया है। इस सुविधा के शुरू होने से यात्रियों को ट्रेन के इंतजार के दौरान खानपान के लिए वेटिंग रूम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विशेष रूप से परिवार, बुजुर्गों और बच्चों के साथ सफर करने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी।
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दिल्ली डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी अजय माइकल ने बताया कि आमतौर पर ट्रेन के निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचने वाले यात्रियों को चाय-नाश्ते या खाने-पीने का सामान लेने के लिए अपना सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म पर लगी दुकानों तक जाना पड़ता था। ऐसे में लगेज को अकेला छोड़ने पर सुरक्षा का जोखिम रहता था, जबकि उसे साथ ले जाने में भी परेशानी होती थी। कई बार ट्रेन आने के ऐन वक्त पर जल्दबाजी में सामान खरीदने के चक्कर में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन जाती थी।
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ऐसे में वेटिंग रूम के भीतर ही फूड कोर्ट शुरू होने से यात्रियों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। अब यात्री एसी हॉल में आराम से बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे और वहीं अपनी पसंद का खानपान भी ले सकेंगे। स्टेशन पहुंचे यात्रियों का कहना है कि यह पहल काफी सुविधाजनक है, जिससे समय की बचत होने के साथ-साथ भागदौड़ भी कम होगी।
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