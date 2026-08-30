Ghaziabad News: पुलिस मुठभेड़ में पाच आरोपी गिरफ्तार

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सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि शनिवार की रात में चोला पुलिस, स्वाट टीम सिखेड़ा रोड के पास संदिग्ध व्यक्ति, वाहन की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध ऑल्टो कार व बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर बाइक, कार को मोड़कर तेज गति के साथ दौड़ा दिया। पुलिस के पीछा करने पर पुरानी फैक्टरी के पास बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं, बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में सफल हो गया।घायल बदमाश की पहचान शाहरून निवासी गांव सरायधारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार बदमाश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, पुलिस ने कुछ दूरी पर ही ऑल्टो कार में सवार बदमाशों को घेर लिया गया और कार सवार बदमाश आमिर, आसिफ निवासी सरायधारी, आसिफ, फारुक, निवासी मोहल्ला रुकनसराय, कोतवाली नगर, बुलंदशहर के रूप में हुई। आरोपियों से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा, बिना नंबर प्लेट की बाइक, एक ऑल्टो कार, 70 किलो पीतल बरामद किया गया।बिबकॉल कंपनी से चोरी की थी पीतल की मूर्तिसीओ ने बताया कि आरोपी शातिर किस्म के चोर हैं। आरोपियों ने गत 13 अगस्त को चोला चौराहे पर स्थित बिबकॉल कंपनी से पीतल की मूर्ति चोरी करने की घटना को कारित किया था। इस संबंध में थाना चोला पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई मूर्ति को पिघलाकर निकाले गए लगभग 70 किलोग्राम पीतल को किसी को बेचने के उद्देश्य से जा रहे थे। बरामद पीतल को कब्जे में लेते हुए पूछताछ के बाद गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आरोपी शाहरून शातिर किस्म का चोर है। उस पर दस आपराधिक मामले दर्ज हैं।