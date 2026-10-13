Ghaziabad News: एक्सपो मार्ट में अग्नि सुरक्षा का कार्य पूरा, विद्युत सुरक्षा की मंजूरी के लिए आवेदन

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बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया शुरूबुनकर मार्ट के नाम से 2014 में योजना को लाया गया था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी करीब 200 करोड़ रुपये की यह योजना लंबे समय से धीमी गति से चल रही थी। कुछ समय पहले इस योजना की रूपरेखा में बदलाव कर बुनकर मार्ट को एक्सपो मार्ट में बदला गया था। इसके बाद भी इसकी कई बार डेडलाइन को बदला गया पर समय पर इसे शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं दूसरी तरफ हाल में कार्य में तेजी आने के बाद प्राधिकरण ने निर्माण से जुड़े कार्य को पूरा करने के बाद अब विद्युत सुरक्षा की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों के अनुसार यहां लाइन डालने के साथ ट्रांसफर को रखा गया है। विद्युत सुरक्षा की मंजूरी के बाद मार्ट को स्थायी कनेक्शन मिलेगा।कारोबार के साथ संस्कृति को मिलेगा बढ़ावाएक्सपो मार्ट में ट्रेड फेयर लगने के साथ संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यहां से स्थानीय उत्पाद को वैश्विक पहचान देने का कार्य किया जाएगा। करीब 2000 लोगों की क्षमता वाले इस मार्ट में फूड कोर्ट, स्टॉल के साथ-साथ ऑडिटोरियम भी होगा। वहीं, लोगों की सुविधा को देखते हुए यहां आठ लिफ्ट लगाई जा रही हैं। इसमें से छह को स्थापित किया जा चुका है। प्राधिकरण ने मार्ट के आसपास भी विकास कार्य को शुरू कर दिया है। इसमें सड़क को दुरुस्त करने के साथ 12 करोड़ रुपये से नाले का निर्माण कराया जा रहा है।