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Ghaziabad News: परिजनों ने स्कूल में छात्र पर पंखा गिरने मामले में दी शिकायत

Tue, 13 Oct 2026 02:28 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:28 AM IST
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Family members lodged a complaint regarding the incident where a fan fell on a student at school.
साहिबाबाद। राजेंद्र स्थित एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र अवनीत डागर के सिर पर सोमवार को छत का चलता पंखा गिरने के मामले में परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। निस्तौली निवासी राजीव प्रधान ने पुलिस को बताया कि उनके भतीजे अवनीत डागर सिर पर 10 अक्तूबर को पंखा गिरने से घायल हुआ था। अवनीत के सिर में चोट आई, उसके दो दांत टूट गए और होंठ बुरी तरह से कट गया। होंठ पर छह टांके आए हैं। घटना के बाद से अवनीत दहशत में है और खाना भी नहीं खा पा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्कूल प्रबंधन को बुलाकर पूछताछ की है। वहीं, स्कूल प्रबंधक का कहना है कि हम छात्र के उपचार का खर्चा उठाने को तैयार हैं। वहीं, एसीपी शालीमार गार्डन का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। उसके बाद ही प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।
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