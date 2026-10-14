फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Employees participating in the strike will not receive remuneration for the period of absence.

Ghaziabad News: हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अनुपस्थिति अवधि का मानदेय

Wed, 14 Oct 2026 01:48 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Employees participating in the strike will not receive remuneration for the period of absence.
गाजियाबाद। हड़ताल में शामिल होकर कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मानदेय पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन

जारी आदेश के अनुसार, उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में हड़ताल में शामिल होकर निर्धारित कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को संबंधित अवधि में अनुपस्थित माना जाएगा। इस अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। सीएमओ कार्यालय ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित रहे कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में नियमानुसार अनुपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड सही तरीके से बनाए रखने को कहा गया है।
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन चंद वैश्य ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल के दौरान कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मामले में जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति और मानदेय भुगतान को लेकर विभागीय स्तर पर निगरानी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed