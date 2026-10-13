Ghaziabad News: एनएच-9 पर हादसे में केबिन में फंसे चालक व क्लीनर, हाइड्रोलिक कटर से काटकर बाहर निकाला

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इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार दूसरा मालवाहक उसमें जा घुसा। टक्कर में पीछे वाले मालवाहक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक सुनील कुमार (40) व क्लीनर जोगेंद्र (30) निवासी ग्राम बरोरा, थाना खुदागंज, जिला शाहजहांपुर अंदर ही फंस गए। विज्ञापन



सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के प्रयासों के बाद भी जब दोनों बाहर नहीं निकल सके, तो अग्निशमन विभाग की टीम ने हाइड्रोलिक कटर से गाड़ी के लोहे को काटकर दोनों घायलों को सकुशल बाहर निकाला। विज्ञापन विज्ञापन



एंबुलेंस से दोनों को इलाज के लिए सीएचसी डासना भेजा गया। सीएफओ सौरभ सिंह ने बताया कि दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है।

इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार दूसरा मालवाहक उसमें जा घुसा। टक्कर में पीछे वाले मालवाहक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक सुनील कुमार (40) व क्लीनर जोगेंद्र (30) निवासी ग्राम बरोरा, थाना खुदागंज, जिला शाहजहांपुर अंदर ही फंस गए।सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के प्रयासों के बाद भी जब दोनों बाहर नहीं निकल सके, तो अग्निशमन विभाग की टीम ने हाइड्रोलिक कटर से गाड़ी के लोहे को काटकर दोनों घायलों को सकुशल बाहर निकाला।एंबुलेंस से दोनों को इलाज के लिए सीएचसी डासना भेजा गया। सीएफओ सौरभ सिंह ने बताया कि दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है।

मसूरी। एनएच-9 पर अहसान होटल के पास सोमवार तड़के बारिश के दौरान दो मालवाहकों की भिड़ंत हो गई। किसी तरह केबिन में फंसे चालक और क्लीनर को हाइड्रोलिक कटर से काटकर बाहर निकाला गया। एसीपी सुनील कुमार ने बताया कि सुबह करीब पौने पांच बजे इंजन में पानी जाने से एक छोटा मालवाहक वाहन बंद होकर सड़क किनारे खड़ा था। चालक तहसीन व क्लीनर आकिब निवासी हेमपुर बुजुर्ग, चांदपुर, बिजनौर उसी में बैठे थे।