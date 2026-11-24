साइबर अपराधियों ने शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 निवासी एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। ठगों ने खुद को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) का कर्मचारी बताकर गैस कनेक्शन कटने का झांसा दिया और मात्र 13 रुपये का बकाया बिल अपडेट करने के बहाने पीड़ित के खाते से 5,92,643 रुपये पार कर दिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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एडीसीपी अपराध पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 निवासी अश्विनी कुमार के पास 17 नवंबर की दोपहर व्हाट्सएप पर एक संदेश आया। संदेश भेजने वाले ने खुद को आईजीएल से जुड़ा बताते हुए कहा कि बिल अपडेट न होने के कारण उनका गैस कनेक्शन कटने वाला है। कनेक्शन बचाने के लिए उन्हें एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा गया। शाम करीब चार बजे जब अश्विनी ने उस नंबर पर कॉल किया, तो ठग ने उन्हें व्हाट्सएप पर 'update my Bal' लिखकर भेजने को कहा।ठग ने पीड़ित के व्हाट्सएप पर आईजीएल के नाम से एक फर्जी एपीके फाइल भेजी और बिल अपडेट करने के लिए इसे इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। पीड़ित ने जैसे ही ऐप खोलकर प्रक्रिया पूरी की, स्क्रीन पर 13 रुपये के बकाया भुगतान का विकल्प आया। अश्विनी ने जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज कर 'पे' बटन दबाया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया।फोन हैक होते ही साइबर ठगों ने पीड़ित के आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से दो बार में क्रमशः 1,99,898 रुपये और 1,97,838 रुपये तथा आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1,94,847 रुपये निकाल लिए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई और फिर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।