Ghaziabad News: सुधार पर करोड़ों खर्च, बारिश में फॉल्ट से रातभर गुल रही बिजली

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ऊर्जा निगम आधे घंटे की बाधा का दावा कर रहा है लेकिन हकीकत में क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर एक्सटेंशन, नेहरू नगर, राकेश मार्ग और शास्त्रीनगर समेत कई कॉलोनियों में रातभर लोगों को परेशानी हुई। अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नेहरू नगर, राकेश मार्ग, क्रॉसिंग रिपब्लिक और शास्त्रीनगर में बड़े ट्रांसफार्मर में बारिश से फॉल्ट हुआ था, वैकल्पिक व्यवस्था से सप्लाई शुरू कर दी गई थी।कहीं सप्लाई गुल, कहीं लो-वोल्टेजनेहरू नगर सेकंड निवासी तुषार ने बताया कि रात करीब 10 बजे लाइट गई जो सुबह 8 बजे के बाद ही आई। इन्वर्टर बंद हो गए और सुबह मोटर न चलने से पानी नहीं मिला। अशोक नगर और राकेश मार्ग की अन्य कॉलोनियों में भी यही हाल रहा। शास्त्रीनगर, महेंद्रा एन्क्लेव, रजापुर और गोविंदपुरम में भी सप्लाई ने परेशान किया। महेंद्रा एन्क्लेव निवासी सतीश कुमार ने बताया कि रात में कई बार लाइट गई और वोल्टेज भी कम रही, जिससे उपकरण बंद करने पड़े।क्रॉसिंग और राजनगर एक्सटेंशन में भी संकटक्रॉसिंग रिपब्लिक में तकनीकी कारणों से आपूर्ति बाधित हुई। अधिकतर सोसायटियों में 10 घंटे बाद सप्लाई बहाल हो गई, लेकिन जीएच-7 में फॉल्ट न मिलने से डीजी से आपूर्ति की जा रही है। सोसायटी अध्यक्ष रोहित चौधरी ने बताया कि रविवार देर शाम तक फॉल्ट नहीं मिला था। अब तक 4000 लीटर डीजल खर्च हो चुका है और और मंगवाया गया है। सीआईपीएल और ऊर्जा निगम की टीम फॉल्ट तलाश रही है। राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर गार्डन, फॉर्च्यून समेत करीब 10 सोसायटियों में भी रातभर बिजली प्रभावित रही।