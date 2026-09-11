फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Conductors in Ghaziabad went on strike, city buses remained parked at the depot

गाजियाबाद: 50 परिचालक हड़ताल पर रहे, डिपो में खड़ी रहीं 37 सिटी बसें, यात्री करते रहे बसों का इंतजार

Fri, 11 Sep 2026 03:11 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 11 Sep 2026 03:11 PM IST
सार

हड़ताल के कारण डिपो से बसें नहीं निकलने पर यात्रियों को परेशानी हुई। सुबह के समय नौकरी और अन्य जरूरी कामों के लिए निकले यात्री बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। कई यात्रियों को बस नहीं मिलने पर ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा।

विज्ञापन
Conductors in Ghaziabad went on strike, city buses remained parked at the depot
हड़ताल पर परिचालक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिटी बसों के परिचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बहरामपुर स्थित सिटी डिपो के बाहर शुक्रवार को हड़ताल की। सुबह छह बजे से करीब 50 परिचालक कार्य का बहिष्कार किया। परिचालकों के हड़ताल पर जाने के कारण डिपो में 37 सिटी बसें खड़ी रहीं। बसों का संचालन प्रभावित होने से विभिन्न रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन


परिचालकों का कहना है कि उन्हें प्रति किलोमीटर 4.26 रुपये की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हर माह की सात तारीख तक वेतन देने की मांग की गई है। परिचालकों ने अगस्त 2026 के बकाया भुगतान को भी जल्द जारी करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि समय से भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


परिचालकों ने ड्यूटी के समय को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आठ घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई बार उनसे 14 से 15 घंटे तक ड्यूटी कराई जाती है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्धारित संख्या से अधिक ड्यूटी करने पर अतिरिक्त भुगतान और त्योहारों पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई है। परिचालकों ने जमा कराई गई करीब 30 हजार रुपये की राशि वापस करने, आईडी कार्ड उपलब्ध कराने और छोटी-छोटी पेनल्टी के आधार पर नौकरी से हटाने की कार्रवाई नहीं करने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यात्रियों को करना पड़ा बसों का इंतजार
हड़ताल के कारण डिपो से बसें नहीं निकलने पर यात्रियों को परेशानी हुई। सुबह के समय नौकरी और अन्य जरूरी कामों के लिए निकले यात्री बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। कई यात्रियों को बस नहीं मिलने पर ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। परिचालकों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।


सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी केसरी नंदन चौधरी ने कहना है कि इस हड़ताल को लेकर पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई थी,अचानक हड़ताल पर बैठ जाना और संचालन को बाधित करना असंवैधानिक है। इसपर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed