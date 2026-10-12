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Ghaziabad News: इंदिरापुरम में अवैध झुग्गियों और बिजली-पानी कनेक्शन की शिकायत

Mon, 12 Oct 2026 02:28 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:28 AM IST
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Complaint regarding illegal slums and electricity-water connections in Indirapuram
इंदिरापुरम। इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन ने क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई गईं झुग्गियों और उनमें दिए जा रहे बिजली-पानी के कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है। एसोसिएशन ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। महासचिव सुदर्शन अवस्थी ने बताया कि इंदिरापुरम में सरकारी और गैर सरकारी प्लॉटों पर अवैध रूप से झुग्गियां बसाई गई हैं। एक-एक प्लॉट पर 20 से 25 झुग्गियां बनी हैं। इनमें बिजली, पानी और सीवर के कनेक्शन भी दिए गए हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।
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