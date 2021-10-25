Ghaziabad News: बाल्मीकि सभागार पर अवैध कब्जे की शिकायत, जांच के आदेश

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गाजियाबाद। हिंडन विहार स्थित वाल्मीकि सभागार पर अवैध कब्जे को लेकर महापौर सुनीता दयाल ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्षदों और कार्यकर्ताओं की शिकायत पर महापौर ने तत्काल जांच के निर्देश देते हुए कुछ ही दिनों में परिसर को कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। करीब एक वर्ष पूर्व स्थानीय लोगों को वैवाहिक व सामाजिक कार्यक्रमों की सुविधा देने के लिए इस सभागार का निर्माण कराया गया था। पार्षदों का आरोप है कि कुछ कर्मचारी नेताओं ने सभागार पर ताला लगाकर अवैध कब्जा कर लिया है, जहां रात में असामाजिक गतिविधियां होती हैं। महापौर ने संपत्ति विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नगर निगम की संपत्ति पर किसी अनाधिकृत कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।