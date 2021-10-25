Ghaziabad News: कंपनी से नकदी और डेढ़ लाख के पार्सल चोरी

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खोड़ा। खोड़ा थानाक्षेत्र के नवचेतना एन्क्लेव स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी के गोदाम से करीब डेढ़ लाख रुपये के पार्सल और 60 हजार रुपये चोरी हो गए। चोर गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी साथ ले गए। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गोदाम प्रबंधक इंदर सिंह ने बताया कि 20 अगस्त की सुबह करीब पांच बजे टीम लीडर गोदाम पहुंचे तो पार्सल और नकदी गायब मिली। जांच करने पर छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों का गेट खुला मिला। शुरुआत में कर्मचारियों पर शक हुआ, लेकिन पूछताछ में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।