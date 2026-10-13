Ghaziabad News: बाइक टकराने के विवाद में किसान पर धारदार हथियार से हमला, केस दर्ज

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गांव भोजपुर निवासी जयकिशन सिंह किसान हैं। वे कृषि कार्य के लिए गांव आते हैं और परिवार सहित पिलखुवा में रहते हैं। बीते 7 अक्तूबर को जयकिशन अपने घर के पास खड़े थे। तभी गांव निवासी राजीव की बाइक उनकी बाइक से टकरा गई। इससे राजीव चारे समेत बाइक से गिर गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तब मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया। आरोप है कि घटना से राजीव रंजिश रखने लगा। जयकिशन दो दिन पूर्व अपने खेतों पर कृषि कार्य कर रहे थे। आरोप है कि तभी राजीव ने अपने भाई मोहित और रिश्तेदार अंकित के साथ मिलकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार राजीव और मोहित निवासी गांव मुकीमपुर व अंकित निवासी मेरठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।