बीच सड़क बाउंसर्स के बवाल का वीडियो: एनएच-9 पर साइड ना देने पर कार सवारों की गुंडई, ट्रक पर चढ़कर चालक को पीटा

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई खबर के बाद सड़क पर हुई इस गुंडागर्दी का मामला चर्चा में आ गया है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी की जा रही है, पीड़ित के द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई है, फिलहाल वाहन के नंबर और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।