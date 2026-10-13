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Ghaziabad News: मसूरी में रेलवे ट्रैक पर मिला पीडब्ल्यूडी लिपिक का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

Tue, 13 Oct 2026 02:25 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:25 AM IST
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Body of PWD clerk found on railway track in Mussoorie; death occurred under suspicious circumstances
मसूरी। कस्बा चौकी अंतर्गत गंगनहर रेलवे पुल के समीप गाजियाबाद-हापुड़ रेलवे ट्रैक पर सोमवार शाम एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ग्राम नाहल निवासी सुनील (45) के रूप में हुई है। सुनील लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यालय एनएच-9 के किनारे मसूरी में (इंद्रगढ़ी फ्लाईओवर के पास) स्थित है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगनहर रेलवे पुल के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की और मृतक की शिनाख्त कराई। इस संबंध में अभी परिजनों ने कोई बात नहीं बताई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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